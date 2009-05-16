台当局确定大陆研修生收费标准 每学分2100元

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东方网10月25日消息：大陆学生赴台学费引发争议，台当局“教育部”已拍板定案。未来大陆短期研修生收费标准，为私立学校学分费的1.5倍。目前各私校每学分费在1400元（新台币，下同）上下，大陆学生的每一学分费约2100元。

据台湾“中央社”报道，上百名大陆学生至台湾中兴大学、朝阳科技大学、建国科技大学与中州技术学院4校研修1年，学费都是1年1万人民币，相当于公立大学标准，外界质疑低价竞争，台当局“教育部”也为此召开会议，研订统一标准。

台当局“教育部次长”林聪明今天表示，为了顾及台湾学生的权益，在召集公私立大学及技专校院开会后，已达成大陆研修生学费收费标准的共识。未来大陆学生赴台研修费用，以私立学校学分费的1.5倍计算。

林聪明指出，目前各私校的学分费都在1400元左右，因此未来大陆学生赴台研修，每一个学分费就约为2100元。不过林聪明说，这项政策，对已经来的大陆研修生是“既往不咎”。

林聪明表示，如果各校与大陆学校有签约，双方相互交换学生，此为交换生，则不在此限，尊重学校的缔约内容。例如甲、乙校谈好，双方有5位学生相互交换2个月，学费免费，那交换生的学费就免费。

依台当局“教育部”统计资料，目前大陆赴台的研修生约有300人，与“教育部”规定的1000人仍有距离，因此不打算修改赴台研修大陆学生的人数限制。

会中也决议招收研修大陆学生的前提条件，以不增加学校成本，又能兼顾教学质量为主。因此各校人数一定要在总量管制内，并采随班附读的方式。

大陆研修生学分方面，会中决议，最低12个学分，最高25学分。如果以最低12学分来算，每学分收费2100元，学费就是2万5200元，18个学分，学费是3万7800元，与私校学费相近。