澳门赌王何鸿燊住院两月费用已过亿

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入院事件引发暗战

东方网10月25日消息：赌王何鸿燊(音同“深”)因病入院两月以来，病情持续好转，情况乐观。近日秋意渐浓，何家四房家人依旧每天轮流到香港跑马地养和医院探望。

21日中午，三太陈婉珍在探望完丈夫后离开医院。下午时段由二房接力照顾赌王，二太蓝琼缨与3名女儿何超蕸、何超琼以及何超凤，先后于下午抵达医院，在病房内共聚天伦。

何鸿燊在澳门影响力巨大，今年87岁的他，正在跨越生命健康的关口，而其昔日堪称“情圣”的风流倜傥，已为今日赌王帝国分枝散叶的传承埋下了伏笔。围绕赌王入院事件，公众与何家之间、何氏家族成员之间的暗战已悄然展开。

赌王住院费用已经过亿

87岁的何鸿燊一直以养生有道著称。他喜好跳舞、打网球，坚持天天游泳，还有“秋收冬藏”的养生秘诀，在9年前还生下最小的女儿何超欣。

如今赌王入院，本是何家秘密，一度悄无声息；消息传出后，各大媒体立即进驻“赌王”就医的港安、养和两家医院，至今仍24小时“三班倒”追踪。

尽管赌王一向以精力十足的姿态示人，但这两年已初显老态。两年前，他曾因在泰国医院通便时引致直肠出血发炎而住院，在今年4月份的一个晚宴上，他在台上突然失聪，对司仪的叫唤听而不见，后又差点跌倒。

据称，赌王这次是7月底在家中不慎跌倒，触及头部而送往港安医院。经过6天抢救，赌王才奇迹苏醒。在病情稳定后，何鸿燊又被送往他熟悉的养和医院，入住最昂贵的豪华套房。

何鸿燊的病情颇为机密，途中屡传各种危情，譬如中风、脑缺氧等情况。根据知情人士的说法，赌王是因跌倒而引致脑硬膜下出血，先后经过了两次手术以及钻孔放淤血等救治。

根据传媒统计，至今赌王的住院费用已经超过一亿。为了营造最佳的医疗环境，中秋之前何家还包下医院最昂贵套房整整两层，不但能俯瞰跑马地美景，且家居设施一应俱全，还有双层审核访客及防盗的门卫系统，方便族人入住、照顾并团圆过中秋，还把无孔不入的港澳记者挡之门外。

病情牵动澳门博彩

何鸿燊的健康状况，可谓牵一发而动全身：不但涉及其家族“四房十七杰”对何氏资产的继承，还涉及上市公司和诸多股民的利益，更有评论指出，何氏安危对澳门博彩业，乃至社会稳定都可能会造成影响。

一位自称“何先生帮忙赚到人生第一个十万”的市民，更向记者直言，“一旦赌王有什么三长两短，我手上的澳博股票就要玩完了。”在金融市场上，赌王住院的消息曾一度引起旗下上市公司股价的下挫，不过几日后又迅速转好。

市场的担心并非不无根据，有经济分析师向记者指出，赌王病况并不清晰，但如果属于脑出血、中风等状况，会造成大脑的损害，影响病人日后的工作与生活。

何鸿燊家族旗下的信德集团则赶紧发表声明，指赌王中风及失去活动能力的说法“均无根据”。但在上月，信德、澳博、新濠等上市公司在金融市场上不约而同地通过配售等方式套现，总额将近40亿，甚为罕见。

一世风流埋下暗战伏笔

何鸿燊出身于香港著名的何东大家族。多种族混血的何鸿燊是标准的美男子，身材高大，碧眼勾鼻，能歌善舞，衣着得体，品位超然，舍得花钱讨挚爱芳心，可谓港澳一代情圣。

风度翩翩、魅力四射的赌王是个性情中人，他娶了四个太太，另还有大把情人。一生艳遇不断，温柔无边，人们戏称他“风流赌王”。

现被赌王承认、且为其诞下子女的太太共有四位：包括原配夫人黎婉华(已殒)，注册二太太蓝琼缨，还有公开承认的三太太陈婉珍和四太太梁安琪。

二太蓝琼缨隐掌“正印”

何鸿燊在1957年迎娶二太太蓝琼缨时，香港的婚姻制度仍沿用一夫多妻制的大清律例，因此蓝琼缨属于赌王合法的妻子，但后来香港改为一夫一妻制。严格来说，这三、四房太太并非赌王的合法妻子，所以在遗嘱之外，这两房太太是有名无分，皆难继承其资产。

何鸿燊入院两个月来，何家四房子女均轮流在不同时段前往探病。细心的媒体观察到，长房子女经常负责通宵陪伴，而四太太多在晚上到访，三太太常在上午探病，子女们则不定时地前往。

据传，在赌王昏迷的一段时间，二太太蓝琼缨作为“正印”太太，是何家内务实际上的最高决策人，赌王转医院等都是在蓝琼缨主持下运作的。

二房所出、被外界称为“新赌王”的何猷龙和信德掌舵人何超琼，也都在父亲入院后分别从北京和纽约立刻赶回香港。何家在二太太的主持下列出探病名单，三太太和四太太的子女一度只能隔玻璃看望父亲。至于是否应该由港安医院转到养和医院，以及对主治医生的安排，也曾经引起家人内部及医疗组的争论。

三太陈婉珍曾是私家看护

通宵陪伴赌王

曾经做过赌王私家看护的三太太陈婉珍，曾这样公开评价何鸿燊的风云一生：“他有钱又浪漫，这是他的福气。” 在赌王住院期间，传媒报道三太太通宵陪伴赌王，而她的两位成年女儿何超云与何超莲，近期也屡屡进出医院，打扮入时谈吐得体，也被广大网友奉为城中最“索(sharp，指明艳照人)”之人。

四太梁安琪长袖善舞

当选澳门立法会议员

澳娱内部股权的变迁，事关何家几个妻室，乃至多个股东之间的关系，其多年来发生的析产风波，也一直复杂微妙。媒体还都注意到，近年来，陪伴何鸿燊出席各种活动的多是四太太梁安琪。

梁安琪出生在广州，曾在澳门担任舞蹈教师。一直对四太太多有微言的赌王之妹“十姑娘”，曾形容四太太是个“给一个月十几万家用都不要，一定要去做生意”的女性。在澳门，梁安琪是长袖善舞、八面玲珑之人，近年也是澳娱的主要领导者。

1999年，二太太曾公开揶揄四太太有名无分，进取心颇强的梁安琪在2001年开始涉足何氏生意场，后来还接管了澳娱赌场王牌业务贵宾厅的生意。

2005年，何鸿燊不顾其妹“十姑娘”何婉琪的反对，分别送赠三太太与四太太澳娱股份，使两人顺利成为澳娱董事，从此四太太正式进入了赌王的事业体系。

与二太太甚少亲自涉足家族生意不同，近年四太太除了要管理澳娱生意，还接收了家族内的礼品店、装饰工程、典当等行业，并在香港四处投资房产。

在上个月中旬，精力过人的梁安琪在澳门新一届的立法会选举中有所斩获，她请来著名艺人林子祥、汪明荃在澳门开SHOW助威，成功当选议员，激动得当众含泪发出感慨：“多谢燊哥关照，希望他可以早日康复，带领我再闯高峰。”

“疑似五太”从护士上位

获赠逾亿元礼物

赌王两个月前中风跌倒被送入院，他卧病期间惊爆近年身边出现“疑似五太”，令原本已很复杂的四房人关系，更见复杂。

“疑似五太”邓咏诗是赌王的贴身看护，在传闻爆出前早已被“解雇”，她在赌王身边工作一年多，获赌王送赠罗便臣道豪宅及跑马地单位，还有其他贵重礼物，估计价值逾亿元。

2007年，赌王因为痔疮问题入住养和医院，原是养和医院护士的邓咏诗，获三太陈婉珍聘为赌王私家看护。邓咏诗当时已有住在筲箕湾屋居的亲密男友苏炳龙，两人也是游泳教练。

邓咏诗甚得赌王欢心后，原本穿护士制服的她换上一身名牌。有传邓咏诗的出现令四太梁安琪不满，邓咏诗最后辞退，但赌王仍送赠逾亿元礼物作“遣散费”，堪称大手笔。

就在赌王住院的国庆节前，邓咏诗下嫁拍拖13年的游泳教练苏炳龙。正式成为“苏太”的邓咏诗对于传媒求证“疑似五太”身份，她只是笑笑表示：“没有呀！我与丈夫好开心。”

短短两年时间内，由私家看护变成坐拥豪宅兼身家逾亿元的富婆，更嫁得有情郎，难怪邓咏诗懒理传闻，只忙于晒幸福。这位在公开场合不愿被何家提及的私家看护高调结婚，结束了又一场潜在的风波。

5000亿港元资产内部博弈

“赌后”和“新赌王”呼之欲出

作为澳门首富，赌王何鸿燊及其家族控制着高达5000亿港元的资产。同时，作为富人明星，何鸿燊不但被港澳坊间称为“何大口”(对媒体说话百无禁忌)，其四位太太所生的17个子女，更一直是各大报纸杂志商业、时政和娱乐版多年来的风头人物。

何鸿燊旗下的商业王国中，以信德集团最为实业化，经营房地产、酒店及运输等业务，由二太太长女何超琼任董事总经理，二太太三个女儿也占股权共37%，是名副其实的大股东；二太太长子何猷龙担任董事长的新濠国际，何鸿燊所占股份也低于儿子。

可以说，在赌王赌业中，何超琼与何猷龙已经独当一面。在澳门，何超琼与美国美高梅合作另有一个赌牌，而何猷龙的新濠国际也如是(澳门目前有6个赌牌，何家直接或间接拥有3个)，因此外界普遍认为，这两个企业集团已经完成交接。于是，何鸿燊发家的澳博，以及澳博的母公司澳娱最受关注，因为这牵涉到何鸿燊最宝贵的资产——澳门赌牌，也是赌王旗下最多族人、最多不同背景财势交织的事业。

澳博在澳门持有逾18间赌场，包括旗舰项目新葡京娱乐场和十六浦酒店项目等，2008年的博彩业收益将近290亿港元。何鸿燊的三太太陈婉珍、四太太梁安琪，目前都是澳娱的董事(梁安琪更兼任澳博的董事)，由何超琼担旗的信德也占有股份。

在商场上，赌王的生意也是大多由正当盛年的何超琼与何猷龙等二房子女掌控，他们近年也被称作赌王接班人：“赌后”与“新赌王”。