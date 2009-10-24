港府官员称建“居屋”干预楼市非当局政策

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东方网10月24日消息：香港特区政府运输及房屋局局长郑汝桦二十四日表示，私人住宅物业及“居屋”是两个不同的市场，以兴建“居屋”来干预私楼的价格非当局的政策。

香港的“居屋计划”始于上个世纪七十年代，旨在协助香港居民实现“居者有其屋”， 其售价与同区的私人楼盘相比较为便宜。

近期香港楼价上涨，复建“居屋”的声音亦随之增多。对此，郑汝桦称，私人住宅物业及“居屋”是两个不同的市场，以兴建“居屋”来干预私楼的价格非当局的政策。当局的政策是要解决市民住屋需要，并须集中资源帮助不能负担私楼租金的人士。

郑汝桦今天在出席一个电台节目时表示，当前香港整体楼市的价格已回复到二00八年中的水平，预计未来数年将有约五万多个一手私人住宅单位供应，当中约三万多个属实用面积在七十平方米以下的中小型单位。

她认为，以一个实用面积四十五平方米的单位计算，现时香港的按揭供款与家庭入息比例约为百分之三十四，仍属较为合理的水平。

她表态称，当局会继续密切监察楼巿的发展及变化，优化土地供应，制订长远、健康的措施，大原则是不令楼市大幅波动；但楼市应该由市场的供应和需求来调节。