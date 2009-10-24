国民党32名中常委已有25人请辞

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东方网10月24日消息：国民党主席马英九一句“乐观其成”，中常委一口气辞掉22人，今天上午华真、廖万隆、谢坤宏也请辞，剩下5名未表明辞职的中常委，国民党中央持续喊话，“欢迎随时与党中央联系”。

据台湾“中央社”报道，国民党中常委送礼选风引起外界质疑，考纪会本周撤销杨吉雄、江达隆当选资格，但相关传闻仍不断。国民党籍“立委”吴育升等人率先发难，要求重新选举；“立委”邱毅宣布请辞中常委，加上马英九一句“乐观其成”，中常委爆出请辞潮，一天就有22人请辞。

国民党文传会主委李建荣表示，华真、廖万隆与谢坤宏今天上午向党中央表达愿意请辞中常委，支持国民党改革。到目前为止，32名的选任中常委，扣除已被撤销当选资格的杨吉雄、江达隆两人，已有25名中常委请辞，剩下李全教、陈幸进、厉耿桂芳、林沧敏、赖调灿5人未表明辞职。

对于5名尚未表明辞职的中常委，李建荣指出，“欢迎与党中央联系”。李建荣说，李全教已向国民党秘书长詹春柏表示，将支持临时中常会做出的决议；林沧敏则表明将与党籍“立委”萧景田同进退，而萧景田已经辞职；中常委谢龙介声称，人在加拿大的赖调灿愿意支持他的重选提案。

若有中常委坚持不辞，李建荣表示尊重，“他们当然有这个权利”，“我们会就出缺的部分进行补选，缺多少就补多少”。此外，具递补资格共有14人，已有13人愿意放弃递补，李建荣表示，只剩海外的赵川三还没表态。

李建荣指出，26日晚间召开的临时中常会将讨论中常委补选议案，并将处理辞职程序，讨论集中开票、参选资格等选务作业事项。

李建荣强调，补选与改选、重选定义不同。目前虽有部分候选人因送礼请客事实被查获，并撤销当选资格，但中常委选务并无瑕疵，所以不必重选；这届中常委是刚选出来且任期未满，更无改选问题。

李建荣说，如果辞职补选的中常委人数达中常委总额的一半，未来举行的选举在性质上仍是补选，若因中常委全部辞职而进行补选，在结果上看来已与重选相同，严格来讲会变成全额出缺补选。他强调，会尽快完成补选作业，并彻底改进过去中常委选举的缺失。