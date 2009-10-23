国民党22名中常委请辞 预计11月14日补选

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东方网10月24日消息：由于贿选传闻不断，国民党出现前所未有的中常委请辞潮，并且将进行首次中常委补选。昨天在国民党中央主动出击劝退下，到昨晚为止，至少已有22位中常委表态请辞、11位候补中常委放弃递补，已确定跨越补选门坎。

已有22名中常委请辞

据台湾《联合报》报道，国民党20日党纪开铡，砍掉宅配送礼的中常委杨吉雄、江达隆，但争议未息，马系立委要求全面改选，立委邱毅前晚更在电视政论节目中公开辞职。国民党高层23日危机处理，文传会主委李建荣转述，若有中常委愿请辞自清，重建中常会威信，党主席马英九“支持、鼓励、乐观其成”。

在马英九授意下，国民党中央昨天强势出击、党务主管主动一一联系中常委，个个击破，劝说“请辞”。一天之内，中常委请辞人数如滚雪球般增加。

台湾中广新闻网报道，国民党文传会主委李建荣表示，为配合支持改革理念、建立国民党的清新形象，截至23日晚间八点为止，已经有洪玉钦、黄昭顺、姚江临、连胜文、陈钉云、费鸿泰、许显荣、赖素如、萧景田、纪国栋、侯彩凤、谢龙介、林奕华、邱毅、蔡正元、周守训、沈庆京、陈杰、潘维刚、张显耀、杨雅淳与杨琼缨等22人表达辞意；另外还有李德维、蔡锦隆、江硕平、李嘉峰、黄国瑞、黄志雄、陈文汉、袁庆杭、吕丽莉、颜婵娟、蔡妈福等11位具有递补常委资格的中央委员，也决定放弃递补资格。

国民党23日晚发出的新闻稿指出，“党中央欢迎有意表达辞职的中常委随时与党中央保持联系”，但仍有六位中常委“失联”或表明不辞。

中常委两周后补选

由于辞职人数已经接近可以促成中常委补选的数目，国民党主席马英九决定26日晚间7点召开临时中常会，讨论后续相关事宜。

秘书长詹春柏昨晚表示，为宣示改革决心，中常委贿选案绝不能拖，必须在最快时间内解决，由于中常委请辞人数已接近补选门坎，预计两周后补选；据组发会规划，补选暂定在11月14日。国民党内预言，虽然名为补选，“但几乎就是中常委全面改选”。

国民党中常委共39席，扣除五席指定政务中常委与两席青年代表，其余票选中常委共32席，另有候补中常委11席；若要进行中常委补选，现任票选中常委与候补中常委，至少要有23人请辞。

蔡英文称对台湾伤害大

台湾中广新闻网报道称，对于国民党内中常委传出贿选，民进党主席蔡英文认为这件事不是国民党“家务事”，对台湾而言是很大伤害。如果国民党无法处理，考虑透过修法来加以规范。