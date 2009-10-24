陈水扁称一审判决不可思议 要求传唤李登辉幕僚

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东方网10月24日消息：陈水扁涉嫌贪污弊案一审被判决无期徒刑，并继续延押，台湾高等法院23日提讯陈水扁，首度召开准备程序庭。据台湾《联合报》报道，陈水扁要求传唤前“国安局长”蔡朝明、前李登辉办公室主任苏志诚，说明李登辉在台当局领导人任内使用“国安密帐”及公务机要费情形。

23日的庭讯从上午9点20分进行至下午近5点，由于律师团发言冗长，内容重复，审判长数度要他们节制。

陈水扁称，李登辉当年使用奉天、当阳等“国安密帐”，光是明德专案目就花了一亿四千万元(新台币，下同)以上，捐给台综院三亿元，犒赏台国军将领至少五千万元，他因为把密帐全数缴库，原本以密帐孳息付的经费，只好以公务机要费支付。

阿扁表示，蔡朝明曾整理一分报告给他，内容是李登辉使用奉天、当阳等密帐的孳息支出情形，他希望传讯蔡朝明到庭说明，证明他后来以公务机要费取代相关支出，没有挪作私用。检方反对，不过合议庭初步审酌表示会考虑准许传唤。

曾任李登辉办公室主任的苏志诚，一审未到庭接受交互诘问，台高院合议庭也同意传唤。

陈水扁在法庭上强调，李登辉把公务机要费当特别费使用，他也是同样的认知，在台北市长、台当局领导人任内，幕僚作法都一样，根本没有违法与贪污的意图，对一审判决感到不可思议。

对于家人以公务机要费支付私人开销，陈水扁表示他不知情，并强调在幕僚认知里，以领据领出就是领导人的钱，即使不可以，也是行政上或民事要不要追回的问题。

公诉检察官和律师团在庭上也交锋激烈。律师团指责一审判决违法，不清不楚，扁家的钱都是吴淑珍在处理，没有证人说扁家的钱是贿款。检方反驳律师团“法律人不能无知”，无论黑钱、白钱，只要作为犯罪所用之物，依法都应没收。

律师团则强调，吴淑珍以台当局领导人夫人的名义与人往来，企业、达官贵人都是与其附攀，不是冲着陈水扁而来；尤其吴淑珍作风强势，众所皆知，强调其介入龙潭案等，陈水扁都不知情。

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