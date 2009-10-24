台当局官员出任旅游协会驻北京办事处主任[图]

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图片说明：杨瑞宗

东方网10月24日消息：据香港《大公报》24日报道，在台湾海峡两岸观光旅游协会(台旅会)与大陆海峡两岸旅游交流协会(海旅会)20日于香港提出相互设办事机构的申请之后，台湾观光局23日宣布，台旅会驻北京办事处主任将由台湾“行政院”第三组副组长杨瑞宗出任。台湾传媒形容，这是两岸相隔六十年后，第一个相互设置的“准官方机构”。

空降要职令人好奇

台湾观光局表示，首任的北京办事处主任，以熟悉观光推广业务为主要考量，并且需具公务人员简任以上任用资格，因此，台湾“行政院”核定由督导观光业务的第三组，简任秘书兼副组长杨瑞宗出任。杨瑞宗目前为简任十二职等，层级相当高。

杨瑞宗是台湾政治大学东亚研究所博士，博士论文题目是研究两岸退伍军人安置制度的比较；兼任空中大学副教授，熟稔观光业务，专长公共行政。不过，杨瑞宗从未在观光局任职，也没有出现在两岸谈判名单上，却可以空降担任重要的对大陆窗口，台湾传媒对此人事任命感到相当好奇。

去年11月曾登陆

据了解，杨瑞宗去年11月间，曾经与台湾观光局官员组成的参访团，参加大陆上海旅游交易会，不过，当时担任参访团团长的是观光局副局长谢谓君。

台湾观光局说，台旅会北京办事处首要业务及功能，是拓展大陆居民来台旅游市场，为台湾观光产业发展加分，未来办事处正式挂牌后，将积极推展大陆地区人民来台观光。

两岸关系迈一大步

中评社的分析认为，由于这是两岸半官方机构第一个互设办事处的单位，象征着两岸关系向前迈进一大步。

台旅会董事包括台湾观光局长赖瑟珍、两位副局长谢谓君和吴朝彦、“移民署副署长”何荣村、曾任观光局长的台湾观光协会会长张学劳，和旅行、航空、旅馆、游乐区协会的理事长担任，相当于观光局“白手套”。大陆海旅会也同样具有半官方性质。两会互设办事处对两岸关系发展，重要性不可小觑。