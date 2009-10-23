国民党21位中常委表明辞职 26日将讨论补选

<NOSCRIPT><A HREF="http://allyes.eastday.com/main/adfclick?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday"><IMG SRC="http://allyes.eastday.com/main/adfshow?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday" WIDTH=468 HEIGHT=60 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

东方网10月23日消息：据“中央社”报道，国民党文传会主委李建荣今晚表示，已有洪玉钦等21位中常委表明辞职，国民党中央对此发展乐观其成。由于辞职人数已达相当数目，可能促成补选，26日召开临时中常会，讨论后续处理。

国民党中常委选风引起外界质疑，考纪会本周撤销杨吉雄、江达隆两人当选资格，但由于相关传闻不断，国民党“立委”吴育升等人呼吁中常委重新选举，邱毅等中常委更陆续请辞。

国民党统计，到晚间8时止，已表明辞意的中常委为洪玉钦、黄昭顺、姚江临、连胜文、陈钉云、费鸿泰、许显荣、赖素如、萧景田、纪国栋、侯彩凤、谢龙介、林奕华、邱毅、蔡正元、周守训、沈庆京、陈杰、潘维刚、张显耀、杨雅淳。

具递补资格愿放弃递补者分别是李德维、蔡锦隆、江硕平、李嘉峰、黄国瑞、黄志雄、陈文汉、袁庆杭、吕丽莉、颜婵娟、蔡妈福。

依据国民党党章，中常会共39人，其中选任中常委32人，指定中常委7人。李建荣下午表示，“如果请辞的发展，未达中常会法定开会人数，我们就会进行补选”。

对于已有21位中常委将请辞，李建荣表示，党中央对此发展乐观其成，由于辞职人数已达相当数目，可能促成补选。党中央10月26日晚间7时召开临时中常会，讨论后续处理事项。