国民党多位中常委请辞 马英九支持必要时重选

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东方网10月23日消息：继邱毅、谢龙介22日晚宣布辞去中国国民党中常委后，赖素如、林奕华等23日上午也致电国民党中央请辞，因反对贿选而请辞的中常委有增多之势。国民党文化传播委员会主委李建荣23日下午转述党主席马英九的态度与立场说，这次中常委选举选务有公正性、合法性，但因为部分候选人请客、送礼的传闻不断，造成社会观感不佳，使中常会的正当性在社会上逐渐受到质疑。

他说，如果中常委或具递补资格者愿意以请辞自清的态度，来重建中常会的威信，同时也使政党形象更清新，马英九的立场是支持的、鼓励的、乐观其成的。马英九认为，如果中常委陆续请辞，以致开会的法定人数不足而必须大规模补选，应可达到重建中常会威信的目的，同时也可以再次向社会证明，国民党是一个具有反省能力的政党。

国民党10月11日举行中常委选举，洪玉钦等32人当选。选举期间，就有党代表反映选风很坏，请客、送礼情形严重。国民党考核纪律委员会就此展开调查，认定中常委当选人江达隆、杨吉雄两人于选举期间致赠礼品事证明确，决议取消两人当选资格。但党内和台湾舆论认为，贿选者不止江、杨两人，国民党有必要彻查贿选情况。

为推动国民党改革，国民党籍“立委”吴育升、赖士葆、卢秀燕、孙大千、林德福5人22日下午举行记者会，呼吁党中央“重选中常委、改造国民党”。当晚，邱毅、谢龙介宣布辞职，并将在下周三中常会连署提案要求重选。对此，国民党中央23日上午表示，这些中常委请辞的出发点是为了党的清新形象、改革的动力以及照顾中常会尊严。如果形势发展到要重选的阶段，党中央乐观其成。李建荣并表示，如有必要，党中央不排除提前召开临时中常会。