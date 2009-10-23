国民党六名中常委宣布请辞[图]

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威京集团主席沈庆京出现在国民党中央，宣布辞去中常委，并赞成全面改选。

东方网10月23日消息：人民网10月23日电 据中评社报道，国民党中常委贿选传闻不断，爆发中常委请辞潮，截止下午4时为止，已宣布请职的中常委包括邱毅、赖素如、陈杰、张显耀、萧景田、沈庆京等6人。

根据规定，国民党中常会开会人数若不达法定的一半，便须改选。中常会成员包括马英九主席、江丙坤等6位副主席、39席中常委(5席指定、32席选任、2席青年代表)，一共46人。先前因杨吉雄、江达隆两人遭考纪会认定贿选取消当选资格，中常会现有成员44人，开会法定人数为23 人。

据统计，从昨晚“立委”邱毅率先请辞中常委到今天下午为止，宣布跟进的共有赖素如、陈杰、张显耀、萧景田、沈庆京等6人。候补中常委的中央委员蔡锦隆、吕丽莉放弃递补中常委机会。

国民党发言人李建荣原先透露还有台北市议员林奕华、台南市议员谢龙介也表示请辞之意，下午出现转折，包括林奕华、连胜文、谢龙介等3人，以及等待递补的李德维，都主张在中常会提案要求改选。

上午一度表示正在思考的威京集团主席沈庆京，下午突然现身在国民党中央，将当选证书退回给组发会。他表示，上届常委选举时选风已经败选，这次送礼情形确实严重，但他从未选举送礼，为响应邱毅辞职的作法，他也愿意请辞，并认为应立即全面改选，否则递补的人也涉及贿选，将无法有效促进党内改革。