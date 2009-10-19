扁案二审陈水扁首度正式出庭 脸上笑容灿烂[图]

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图片说明：扁家弊案二审开庭，陈水扁神情愉悦出庭。图片来源：今日新闻

据台湾“今日新闻”报道，陈水扁一审重判无期徒刑，23日二审台湾高等法院首度正式开庭，陈水扁的心情很不错，脸上的笑容相当灿烂；不过，陈水扁夫人吴淑珍传出将会委任一名义务律师罗子武辩护，对案情显然没有力拼的决心。

即使外头下着毛毛细雨，似乎一点都不影响陈水扁的心情，灿烂的笑容挂在脸上抵挡坏天气，步伐跨得太大差点跌倒，一旁的法警赶紧护着他，让他保持平衡，开开心心迎战在高院的第一次正式的准备庭。

就连律师都很有信心，委任律师石宜琳提出二审诉讼策略，庭上法官也希望整个案情可以快点明朗化，催促律师重复的论点可以不必再讲，一切简单就好，因为10月8日裁定二度羁押，陈水扁再度抗告，“最高院”裁定最快就会在今天出炉。

另外，吴淑珍因为委任律师解任后，由二位公设辩护人来接任，因为扁家弊案涵盖的范围实在太大、太广，第三位律师的人选是由义务律师罗子武来接任，在台北市自行开业的他，专长是公司法跟票据法，义务律师属于半公家性质，不收钱或少收点钱，但费用还是由公家买单。

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