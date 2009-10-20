中常委爆请辞潮 国民党：若需重选乐观其成

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东方网10月23日消息： 据台“中央社”报道，国民党中常委爆请辞潮，国民党发言人李建荣23日说，“如果请辞中常委人数以致中常会法定开会人数不足，必须办理补选，或中常委的请辞造成要重选的情势”，国民党中央乐观其成。

中常委选风引发质疑，继党籍“立委”邱毅及中常委谢龙介表达请辞的态度后，李建荣表示，中常委赖素如、林奕华23日上午向国民党中央提出请辞，1名南部的女性中常委早上也直接向国民党秘书长詹春柏表示请辞，“连待递补中常委的候选人们也表达请辞的态度”。

赖素如的请辞声明书指出，“本人为贯彻清廉改革决心，决定请辞中常委一职”。赖素如认为，中午过后应该会有更多中常委跟进请辞，他们不想被蒙上贿选的阴影。

李建荣说，昨晚中山会报开会时认为，须选务瑕疵才有重新选举中常委的前提要件，但23日上午出现多名中常委请辞的情势发展，詹春柏邀集党务主管研商处理态度。

他表示，会议结论是“如果请辞的中常委人数以致中常会法定开会人数不足，必须要办理补选，或是中常委的请辞造成要重选的情势，党中央的态度是乐观其成”。对于相关情势，国民党中央与国民党主席马英九“密切联系”。

至于会不会召开临时中常会因应最新情势，李建荣说，下次的中常会是28日召开，但国民党中央不排除提前举行临时中常会。

李建荣指出，中常会的开会人数总计44人，包括国民党主席、6位国民党副主席及37位中常委，依照人民团体法规定，如果有23人无法出席，就会不足法定开会人数，“如果请辞的发展，未达中常会法定开会人数，我们就会进行补选”。