两岸两会趣闻：江丙坤家里天天上演“陈江会”[图]
2009年10月23日 13:38
来源:新华网 选稿:王逾婷
图片说明：江丙坤携夫人陈美惠
东方网10月23日消息：据香港中评社报道，第四次“江陈会谈”即将在12月中下旬登场，台湾海基会董事长江丙坤打趣说，他家里是“陈氏天下”，因此每天都在“江陈会谈”﹗
江丙坤说，在大陆，“江陈会谈”叫做“陈江会谈”，他就向海协会长陈云林说，“我年龄比你大，所以应该是‘江陈会’”，此外，他在家里每天也是在“江陈会谈”，因为他的太太姓陈，叫陈美惠；女婿也姓陈，叫陈家恩；媳妇陈妍岚也姓陈。
江丙坤笑说，他家里已经是“陈氏天下”，因此他跟陈云林说，“让我有坐天下的机会吧”﹗
江丙坤现任中国国民党第一副主席、海峡交流基金会（海基会）董事长，出生于台湾南投县半山贫农之家，祖籍福建省漳州市平和县大溪镇江寨村。
江丙坤与夫人陈美惠育有二子一女。长子江俊德1961年出生，娶陈妍岚为妻；女儿江素华1967年出生于日本，1994年与陈家恩结婚；次子江俊宏1969年出生于日本。
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