台湾4女生打造真实版“开心农场” 意大利获奖[图]

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高雄县凤西中学生4名女学生，将校园空地打造成货真价实的开心农场，经营一年多，因有机耕作获奖。（来源：台湾《联合报》）

台4女生打造真实版“开心农场” 意大利获奖

东方网10月23日消息：据台湾《联合报》报道，堆肥、拔草、除虫样样不假“鼠标”之手，高雄县凤西中学苏于棻等4名学生，把校园一块杂草丛生的花圃，打造成真实的“开心农场”；当有机农夫1年后，她们在“全球青少年挑战——如何让世界更美好”比赛中入选。

“谁说种菜没出息，还能去意大利比赛哩！”入选的苏于棻、孔若慈、吴惠珠及蔡玗莹异口同声说：“这比虚拟开心农场赚经验值、升等还兴奋。”

“全球青少年挑战——如何让世界更美好”比赛由意大利每2年举办一次，苏于棻等4人以“有机花园”作品参赛，成为全球456件作品中，亚洲区唯一入选者。

报道称，苏于棻等人是无心插柳成为开心农夫。去年9月开学，她们负责打扫校园一角，有块10坪大（1坪约为3.3平米）的花圃因无人照料而杂草丛生，与导师黄献祥聊天，谈起这块“碍眼”的空地很浪费。

黄献祥课余时享受田园之乐，4人无心之言，触动他的灵感；师生讨论后，决定将碍眼的空地改头换面。黄献祥邀退休老师吴显复指导四人开始“拈花惹草”。

“如果说种种花草是初阶农夫入门，有机农耕可说是研究所等级。”苏于棻表示，接触后才知“学问可大了”，“不是捡拾不要的菜叶、果皮制作厨余堆就算数。”

4人的“开心农场”面积小却作物种类多，有地瓜、香菜等10余种不同叶菜，草莓是第一个成功的作物；因为校园是开放空间，偶有外来运动民众偷菜，她们也不在意。

4人勤耕的故事，引起洪姓英文老师注意，透过加拿大Elluminate 公司支持的网络技术，让她们与海外学生分享经验；Elluminate 公司认为台湾学生的概念，符合比赛主题，鼓励报名竞赛，竟入选了。

苏于棻本月初代表4人赴意大利受奖。她们4人表示，与在线版的“开心农场”相比，采收的喜悦很“真实”。现在她们已退居幕后成为“顾问”，农场由学妹接手，代代传承。