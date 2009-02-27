香港立法会大楼会议期间突然停电 疑系统老化
2009年10月23日 10:15
来源:中国新闻网 选稿:王逾婷
东方网10月23日消息：据香港中通社报道，香港立法会大楼22日在举行会议期间停电，但会议继续进行。
上午11时半过后，立法会大楼突然停电。由于后备电启动，财经事务委员会继续进行会议。但出席会议的财经事务及库务局长陈家强因为麦克风不能运作，需提高声线发言。
立法会秘书处初步估计，停电与电表房跳掣，系统老化有关，也不排除是外来因素导致。
经抢修后，会议厅于中午12时半过后恢复供电。但立法会秘书长吴文华表示，受停电影响，部分冷气、语音广播及照明系统至下午仍未恢复正常，部分会议更需更换场地。有关方面将于晚上全面检查系统，期望23日恢复正常。
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