马英九拟每月召开“财经月报” 建财经政策平台

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东方网10月23日消息：据台湾《联合报》报道，马英九拼经济，决定每月召开“财经月报”，邀集财经官员听取财经情势及研商对策，22日已举行首次会议。“财经月报”将成重大财经政策新决策平台。

目前萧万长主持“财经咨询小组会议”，定期邀集外部学者专家讨论财经议题；财经月报的举行，意味马英九走上第一线，与财经官员一起研商当前财经议题。

台当局昨日下午举行首次“财经月报”，马英九、萧万长、吴敦义、朱立伦、“央行”总裁彭淮南、“金管会主委”陈冲等人全数出席，会议开了两个小时。

据透露，昨日会中先听取蔡勋雄报告“当前经济情势”短期内失业情势仍相当严峻、李述德报告“当前政府财政问题”，与会官员并交换意见，尤其关心短期内失业率居高不下、民间投资不足和财政失衡等三大问题。

对于为何选在此时召开“财经月报”，发言人王郁琦说，马英九希望能够掌握最新财经局势，建立例行性机制。