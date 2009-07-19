陈云林将走访日月潭 所在地南投系江丙坤家乡[图]

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资料图片：4月25日，陈云林在南京紫荆山庄迎接江丙坤一行。海协会和海基会第三次会谈在南京紫荆山庄举行。 中新社发 廖攀 摄

东方网10月23日消息：两岸两会领导人第四次会谈初步商定将于12月中下旬在台中市举行。据台湾《联合报》报道，海基会董事长江丙坤昨天在一场演讲中透露，一直想到台湾中南部走访的海协会长陈云林将利用此次机会，走访慕名已久的日月潭等中部景点。有关行程细节，将由两会进一步协商安排。

日月潭是大陆民众到访台湾的必游之地，其所在的南投县，正是江丙坤的家乡。江丙坤出生于南投农村，大学毕业后也曾在南投县政府工作过。会不会带陈云林走访自己的家乡，江丙坤笑而不语。报道称，海基会一度规划在日月潭举行第四次陈江会，最后日月潭没有中选，而由台中市出线。

江丙坤表示，希望在明年第五次的两岸两会会谈，把两岸经济合作架构协议(ECFA)的问题解决，其它包括投资保障协议、智慧财产权保护、经贸纠纷处理等等，都可以和ECFA平行进行。

两岸近日分别公布ECFA的研究报告，外界对大陆获利高于台湾有所看法，江丙坤表示，那是两岸主管机关的各自研究报告，实际内容要等大家见面再来谈，谈出来的内容才是大家的共识。

江丙坤说，两岸的ECFA谈判有步骤，要先谈重要的项目，然后是关税谈判，再来才是服务业进入谈判。他指出，签署ECFA，可避免台湾被边缘化，创造两岸经济双赢。

在政治方面，他表示，2005年连胡会共识已提到两岸军事互信机制与和平协议等，这些都是将来达成两岸和平的重要手段。这部分将由双方学界先沟通，凝聚共识后，再由双方正式触及这些议题。江丙坤强调，先经济后政治，是两会的共识，政治议题目前还不是两会协商的范围。

此外，台当局“陆委会副主委”刘德勋22日被问到陈云林接待规格时也指出，在南京召开的第三次江陈会，中台办主任王毅专程南下，会见海基会董事长江丙坤一行人；这次轮到台湾主办两岸两会会谈，原则上也将以第三次的会谈规格安排。换言之，陈云林将与“陆委会主委”赖幸媛二度会面。

据透露，第四次陈江会谈规划日程为五天四夜，前两天会谈，后两天参访。陈云林可望和台中市长胡志强会面，包括中国国民党两位荣誉主席连战和吴伯雄、亲民党主席宋楚瑜，也都可望在台中和陈云林会面。至于具体参访的景点和县市，海基会表示仍在安排中。