台当局回应澳门台湾互设办事处：乐观其成

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东方网10月23日消息：据澳门日报报道，中联办台湾事务部部长程金中在一场研讨会中，为台湾、澳门互设办事处“预开绿灯”后，台当局“陆委会”22日表示，如果有进展，“陆委会”乐观其成。

淡江大学大陆研究所所长、中华港澳之友协会秘书长张五岳日前在“澳台关系十周年研讨会”上，建议澳门考虑设立专责涉台机构后，出席同一场研讨会的程金中也表示，无论官方或民间，澳门与台湾都具备进一步加强交流合作、促进澳台关系发展的共同意愿。

“陆委会副主委”刘德勋在例行记者会上表示，台澳双方关系在活动的内涵上还可以再提升。“陆委会”欢迎澳门特区正视与台湾的关系，并希望后续能有积极规划。