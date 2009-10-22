香港经济开始温和上扬 “通胀时代”重临香江[图]

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资料图：香港秋季电子产品展上等待入场的买家“蛇”阵队伍，使若大的会展中心大厅为之拥塞。 中新社发 郑祚声 摄

东方网10月23日消息： 据香港《文汇报》报道，随着经济开始温和上扬，香港告别短暂的通缩。统计处22日公布，上月整体消费物价指数按年上升0.5%，住屋、衣履及外出用膳价格均录得升幅，是带动通胀的“火车头”。

港府发言人表示，整体消费物价再现通胀，是由于有关单位所提供的一次性电费补贴影响开始减退。剔除所有一次性纾困措施的影响，基本变动率则维持-0.3%。有经济学家预期，“通胀时代”重临香江，随着私楼租金、食品价格持续上升，料未来一、两季，通胀率会升至1%。

根据统计处最新数字，上月整体消费物价指数较去年同月上升0.5%，按年变动率显著上升，是因为部分住户已用完特区政府提供的一次性电费补贴。剔除港府所有一次性纾困措施影响，上月基本变动率为-0.3%，与8月份相同。

各类消费项目中，电力、燃料及水费价格反弹得最明显，按年上升23.4%；烟酒价格上升23%，外出用膳上升0.6%，私人住屋租金升0.9%。录得按年跌幅的类别有耐用物品，下跌3%；交通下跌2.3%；整体食品价格也下跌0.5%，不包括外出用膳的食品下跌2%；公屋租金下跌56.7%。

港府发言人22日表示，有关单位提供的一次性电费补贴的影响开始减退，令整体消费物价通胀回复正数，基本通胀率则维持轻微负数，与本地成本压力受控及进口通胀大致消失有关。发言人估计，香港未来数月的消费物价上升压力仍轻微。

通胀周期重临，经济学家关焯照22日接受访问时表示，食品及住屋价格在消费物价指数的比重很大，占约50%至60%，近期香港股市重上2万点水平，楼市升温，不断推高私人物业租金，已经较金融海啸时的低位回升10%多。他说，随着私楼租金持续上升，输港食品价格上调，有关单位没有再推出纾困措施，种种因素都会带动通胀。

关焯照说，香港经济开始复苏，料零售业、出口贸易会有改善，预期未来一、两季，通胀率会逐步上升至1%；至于通胀率会否继续攀升至更高水平，则要视乎外围经济状况。