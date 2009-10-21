马系五“立委”吁重选中常委 称未经马英九授意[图]

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据台湾《联合报》报道，与会者强调并未与马英九联系，但数度明确表示，“不要忽略党中央和马主席改革的决心”、“党中央很快就会回应此诉求”。

吴育升等指出，这场记者会绝非事先安排，也未经党主席马英九授意。昨天一早几个“立委”碰面后，发现大家都接获基层反映，指中常委贿选事件已重创国民党形象，“非开铡所能救”，几位“立委”很快形成“全面改选”的共识；讨论到昨天下午，决定举行记者会“呼吁”党中央，“绝无意给党中央压力”。

吴育升说，事前确实担心党中央会要求不要举行，但经转知党中央“不会批判、也不会点名”后，党中央回应是“尊重”。

赖士葆强调，“至少接获北、中、南三名中常委的电话，表示支持全面改选”；他指出，马英九在周三中常会说“党优政强”，“优质的党要从优质中常会做起，优质中常会要从优质选举做起”。

卢秀燕指出，有中常委认为“打孩子适可而止、不要中人圈套”，但此意见显然与社会和党员的期待有落差，既然已舞动改革大旗，就不应半途而废；孙大千也补充说，“小孩子没教好，当然要自己教”、“国民党从来无此（中常委贿选）历史共业”。

吴育升等也提出数项具体建议，包括党代表集中于台北投票、以遏止换票行为；在年底县市长选前尽速举行，以免再因此话题伤害选情；虽然全面改选中常委，但仍将继续严办先前的贿选案、不应停止。