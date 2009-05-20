港府高官称东亚运筹备到关键期 要办出香港特色[图]

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资料图：十月十八日，香港观塘区举行“庆祝六十周年国庆迎东亚运动会大巡游”，六十个表演队伍合共约三千人参与。大巡游由观塘民政事务处、观塘区议会和观塘区各分区委员会合办，观塘体育促进会协办，并获多个地区团体支持。中新社发谭达明 摄

东方网10月23日消息：据香港《大公报》报道，香港民政事务局局长曾德成22日与筹办东亚运的工作人员开会时表示，现在距离东亚运开幕已剩下不到一个半月，他对工作人员提出了三点希望，冀各单位发挥专业团队精神，扎实完成各项筹备工作。

首先，曾德成提出，要高度重视香港运动会的意义。他说，第5届东亚运动会是香港历来第一次举办的国际综合性运动会。而举办一次国际性的综合运动会，其意义远超于体育。从去年北京办奥运、今年山东办全运，都可以看到。国际级的都会城市如芝加哥、东京，最近为争夺奥运主办权，还出动了美国总统和日本首相。

曾德成表示，这次第5届东亚运动会的主办权，也是在中央支持下，香港才获得的，特区政府为申办也几经努力。“所以，我们完全明白办好东亚运的重大意义，它将为香港翻开历史新一页，向国内国外展示香港的形象，承先启后，对香港今后的体育发展以至都会的地位，都非常重要。我们应该高度重视。”

曾德成表示，大家做好自己的工作，表现出文明、高效，确保这届东亚运办出人文、绿色和活力的特色，办出香港的特色。曾德成说，今后一个半月的工作，以至东亚运举行期间的工作，“一定要抓紧，一定要过细。”

曾德成称，香港的文明、高效，是从各方面精心策划、用心工作得来的。举办一个综合性的运动会，千头万绪，有场地管理、组织比赛、交通运输、医疗药检、卫生防疫、保安秩序、礼宾接待、食宿安排等，都十分繁杂、琐碎，既要及早测试我们的统筹指挥系统，也要鼓励每一个环节、每一个人员，都懂得团结协作、互相配合。“余下的一个多月是筹备东亚运的关键时刻，我深信各单位会继续发挥专业团队精神，一同把东亚运做好。”