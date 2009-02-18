汇丰银行前高层涉在职期间受贿近50万港元被控
2009年10月23日 09:06
来源:中国新闻网 选稿:王逾婷
东方网10月23日消息：据香港《文汇报》报道，香港上海汇丰银行一名前高层人员，涉嫌在职期间受贿6万美元(相等约46.8万港元)，多次批核一名银行客户的信贷申请东窗事发，22日被廉政公署落案起诉。
被告陈清晓，46岁，汇丰银行工商业务部前高级副总裁，被控一项代理人接受利益罪名，涉嫌违反《防止贿赂条例》。被告已获准保释外出，将于23日晨在东区裁判法院提堂，以待案件转介区域法院审理。
控罪指被告于2007年6月，从一名台湾客户接受6万美元，作为多次推荐或批核2间公司向汇丰银行作出的信贷申请的报酬。廉政公署较早时接获由汇丰银行转介的贪污举报，经调查后将被告拘捕。发言人称，汇丰银行管理层在廉政公署调查案件期间提供全面协助。
- 汇丰银行等775家企业获中华慈善事业突出贡献奖 2009年7月17日 04:23
- 汇丰及东亚银行获准在香港发行人民币债券[图] 2009年5月20日 09:26
- 汇丰银行申设子行 台"投审会"审查通过 2009年5月5日 01:48
- 汇丰重挫拖累港股大跌 专家称金融业前景恶化 2009年3月9日 22:50
- 汇丰金融前高层涉嫌受贿遭香港廉政公署起诉 2009年2月18日 02:09