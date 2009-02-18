汇丰银行前高层涉在职期间受贿近50万港元被控

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东方网10月23日消息：据香港《文汇报》报道，香港上海汇丰银行一名前高层人员，涉嫌在职期间受贿6万美元(相等约46.8万港元)，多次批核一名银行客户的信贷申请东窗事发，22日被廉政公署落案起诉。

被告陈清晓，46岁，汇丰银行工商业务部前高级副总裁，被控一项代理人接受利益罪名，涉嫌违反《防止贿赂条例》。被告已获准保释外出，将于23日晨在东区裁判法院提堂，以待案件转介区域法院审理。

控罪指被告于2007年6月，从一名台湾客户接受6万美元，作为多次推荐或批核2间公司向汇丰银行作出的信贷申请的报酬。廉政公署较早时接获由汇丰银行转介的贪污举报，经调查后将被告拘捕。发言人称，汇丰银行管理层在廉政公署调查案件期间提供全面协助。