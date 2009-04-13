香港贫富差距全球最悬殊 学者呼吁采取措施平衡[图]

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图片说明：香港工人没有最低工资保障，令贫富差距拉宽。（图片来源：文汇报）

东方网10月23日消息：综合香港媒体报道，联合国开发组织发表报告，在反映贫富悬殊差距的坚尼指数中，香港成为全球先进经济体中，贫富差距最大地区。最富有的10%港人，收入是香港最贫穷10%人的18倍。

有学者指，财富不均极易造成社会分化，特区政府须采取措施平衡贫富悬殊问题。

据外电引述联合国开发组织最新公布的《中美洲人类发展报告》，当中指香港是全球最先进经济发展地区中，贫富悬殊情况最严重，坚尼指数达到43.4(下用坚尼系数，相等于0.434)，而经济体系与香港相近的新加坡，则排行第二，第三位是美国。

坚尼系数数值愈高即表示社会收入分布愈不平均，但报告指北欧各国、日本和捷克，则是最均富的先进经济体国家。

周刊又引述报告指，香港贫富悬殊情况最大，可能是因香港有较多百万美元收入的富豪造成，据《福布斯》今年3月的公布，香港有19名亿万富豪，而新加坡只有2名。另外，报告指香港除外佣，并无为工人订下最低工资保障，成为加剧贫富悬殊的成因之一。香港的坚尼系数多年来都超过“警戒线”，更长期领先其它先进经济体。

社联早前以全港入息平均数一半来作贫穷线，推算香港贫穷人口达到123万人。社联认为综援为特区政府扶贫的措施，但港府却以综援金额作为贫穷标准，推算香港贫穷人口只有96万人，两者虽相差22%，社联认为特区政府带头深入研究如何灭贫。

小区组织协会主任何喜华指，香港贫穷人口十数年间升逾50万人，反映特区政府“财富下渗理论”已告失败，富庶人士的收入不会惠及贫穷基层。乐施会倡议干事黄硕红认为，香港应研究创造更多低学历、低技术的职位助低层就业，以及增加社会保障，如退休及失业援助。

香港大学社会工作及社会行政学系讲座教授周永新指，财富分布不均，极易造成社会分化，香港贫穷人口多为失业及欠缺工作能力的长者，特区政府应尽快订立最低工资及全民退休保障，以平衡社会贫富状况。

每月领取5000多元单亲综援的陈女士指，因一对儿女尚幼而无法外出工作，每月两童额外的学习费用，已令他们每人每餐不过10元，更遑论让儿女参加课外活动。她更指因家贫，遭到邻居及其它家长白眼，终日留家避开他人歧视目光，形容自己几近成隐蔽人士。她现只希望特区政府关注“跨代贫穷”问题，增加儿童的学习津贴，如上网费、实报实销的书簿津贴等，让下一代拾回自尊，早日脱贫。