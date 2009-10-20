邱毅辞国民党中常委 挺马英九改革促全面改选[图]
2009年10月23日 07:37
来源:中国新闻网 选稿:王逾婷
图片说明：10月21日，中国国民党主席马英九在台北主持上任后的首次中常会，向党副主席和新一届中常委颁授当选证书。图为新任中常委邱毅获颁授当选证书。 中新社发 黄少华 摄
据台湾“中央社”报道，国民党中常委选风引发质疑，党籍“立委”邱毅22日晚宣布辞去中常委，希望透够过他的请辞，坚定党主席马英九清廉改革国民党的决心。
国民党中常委选风引起质疑，党主席马英九要求查办到底，国民党考纪会以送礼事证明确，取消中常委杨吉雄、江达隆两人当选资格。
邱毅晚间参加TVBS“2100全民开讲”节目，当场宣布辞去国民党中常委，目的是在表达改革的决心，希望透够过他的请辞，坚定马英九清廉改革国民党的决心；明天他将会把中常委当选证书退还党中央。
邱毅说，中常委势必要全面改选，且涉贿情事一定要调查清楚，涉贿者不要再参选，这才是让国民党永续发展最好的做法。
国民党中常委谢龙介也打电话进节目现场表示，支持邱毅辞去中常委，他会在下周国民党中常会提案全面改选中常委，若不改选，他也将辞去中常委。
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