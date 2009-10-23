海峡两岸少数民族丰收节在厦门开幕

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东方网10月23日消息：第二届海峡两岸少数民族丰收节二十二日上午在厦门鼓浪屿开幕。开幕式上，来自台湾的少数民族长老以传统的“丰收节”祈福仪式祝两岸国泰民安，人民幸福。

本次海峡两岸少数民族丰收节由福建省人大常委会台胞工作委员会、福建省台办等大陆相关部门以及台湾地区多个相关协会共同主办，有来自台湾的百余位少数民族同胞以及来自福建、四川、辽宁等地的三十多位大陆少数民族同胞欢聚一堂。除进行丰收节仪式外，还将举办台湾少数民族歌舞表演、台湾少数民族工艺品展示以及推动台湾少数民族部落旅游座谈会等活动。

在阿美族部族长老林正春的主持下，丰收节祈福仪式庄严登场。都兰部落潘进添长老身着民族服装，手持米酒，庄重地颂念祷辞，随后将米酒挥洒在空中，浓郁的米酒香味让会场上充溢着丰收的喜悦。阿美族大头目张健三告诉记者，这些米酒是他们为了本次仪式特意从台湾带来的，祝福两岸人民国泰民安，生活幸福。

开幕式上，潘进添长老还亲自为与会的全国台联副会长纪斌、福建省政协副主席邓力平等大陆贵宾佩戴上了台湾少数民族的特殊信物“情人袋”，台湾客人幽默地表示，从此我们就是亲戚，是一家人了。潘进添长老笑着对记者表示，“情人袋”象征两岸人民的浓厚情谊。

在台湾少数民族的歌声中，两岸同胞牵手共同起舞，将丰收节仪式推向了最高潮，他们携手共同高唱“手牵着手，肩并着肩……团结起来，相亲相爱，因为我们都是一家人”。