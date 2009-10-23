台商加快投资海峡西岸林农产业

<NOSCRIPT><A HREF="http://allyes.eastday.com/main/adfclick?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday"><IMG SRC="http://allyes.eastday.com/main/adfshow?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday" WIDTH=468 HEIGHT=60 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

东方网10月23日消息：以林为桥，沟通两岸，海峡西岸福建积极承接台湾产业转移，吸引众多台商跨越海峡到西岸耕山牧林，投资现代林业及相关产业。

三明市长刘道崎今日透露，三明在现有的海峡两岸现代林业合作实验区等对台交流合作平台基础上，正规划建设海西闽中台商投资区、永安闽台现代竹业合作示范区和明溪闽台现代农业合作示范区，进一步承接台湾产业转移，对接两岸科技文化。

据介绍，自二00五年海峡两岸现代林业合作实验区在福建三明建立以来，已有十多个台湾行业协会与三明建立协作机制，一千七百多名台商到三明考察洽谈投资项目，将二百多个台湾新品种、新技术推广引进到三明，在实验区建立了四十二家台资涉林企业，总投资逾一亿五千万美元。

作为海峡西岸绿色腹地，三明与台湾气候、生态环境相似，物种相同。三明现有森林面积一百七十多万公顷，森林覆盖率百分之七十六点八，活立木总蓄积量达一亿一千多万亿立方米，在中国大陆屈指可数，并拥有红豆杉、雷公藤、灵芝、石蒜等珍贵药用植物一千七百多种。在环境保护部对全国生态环境状况评价中，三明的生物丰度指数和植被覆盖指数为一百，居福建首位。相似的自然环境、广矛的山地，丰富多样的资源和物种以及便捷的交通设施，使三明自成为台商投资大陆林农产业的热土。

此外，福建省政府新闻办今日宣布，第五届海峡两岸林业博览会暨投资贸易洽谈会将于十一月六至九日在福建三明举行。除台湾政界商界知名人士外，届时还将有二十多个台湾团组、五百多家大陆和台湾企业参会寻求合作。