邱毅宣布辞去国民党中常委
2009年10月22日 23:51
来源:中新网 选稿:赵菊玲
东方网10月23日消息：据“中央社”报道，国民党中常委选风引发质疑，党籍“立委”邱毅今晚宣布辞去中常委，希望透够过他的请辞，坚定党主席马英九清廉改革国民党的决心。
国民党中常委选风引起质疑，党主席马英九要求查办到底，国民党考纪会以送礼事证明确，取消中常委杨吉雄、江达隆两人当选资格。
邱毅晚间参加TVBS“2100全民开讲”节目，当场宣布辞去国民党中常委，目的是在表达改革的决心，希望透够过他的请辞，坚定马英九清廉改革国民党的决心；明天他将会把中常委当选证书退还党中央。
邱毅说，中常委势必要全面改选，且涉贿情事一定要调查清楚，涉贿者不要再参选，这才是让国民党永续发展最好的做法。
国民党中常委谢龙介也打电话进节目现场表示，支持邱毅辞去中常委，他会在下周国民党中常会提案全面改选中常委，若不改选，他也将辞去中常委。
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