王毅重申签署两岸经合协议获国民党高层称赞

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东方网10月22日消息：中国国民党副秘书长张荣恭22日在台北表示，中共中央台办主任王毅重申签署两岸经济合作协议，是对马英九兼任国民党主席的善意回应，有利于国共两党互信及两岸关系和平发展。

张荣恭说，经过达赖访台与热比娅影片的纷扰后，两岸对于建立经济合作机制包括签署ECFA，方向不变，显示国共两党或两岸双方在追求互利双赢上的共识很高，预料签署ECFA可以克服困难，如期完成，以提升台湾竞争力，加强两岸经贸合作互利。

他说，国民党“十八全”当天，中共中央及胡锦涛总书记分别电贺国民党中央与连战、吴伯雄两位荣誉主席，双方往返的6件函电中都提到了2005年4月两党会谈公报中的“两岸和平发展共同愿景”，同时，两党中央委员会的往返函电中也分别提出“深化互信”“增强互信”。这都使两党既有的互信在马英九接任党主席后，继续维持并进一步形成良性互动。

张荣恭表示，建立两岸经合机制后，台湾和亚太各国的经合机制才能顺利推进，突破过去民进党当局排斥两岸经济合作所带来的台湾被边缘化的困境。

另据台湾当局两岸事务部门消息，该部门负责人赖幸媛21日在会见美国访客时说，过去17个月以来，两岸协商成果丰硕，已进行3次“江陈会谈”，签署9项协议并达成一项共识。通过制度化协商改善两岸关系，符合国际社会的期待。