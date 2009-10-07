香港发现甲型流感病毒对特敏福有抗药性个案

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东方网10月22日消息：香港卫生署公共卫生化验服务处二十二日发现一株甲型H1N1流感病毒对奥司他韦(即特敏福)出现抗药性。

卫生署发言人说，公共卫生化验服务处就甲型流感病毒对特敏福及扎那米伟的抗药性测试时发现该病毒株。他说，这是香港第四次发现甲型流感病毒对特敏福出现抗药性，也是第三宗本地个案。而测试结果显示，该株病毒对扎那米伟(即乐感清)没有出现抗药性。

该株病毒是从一名十六岁女子取得的样本分离出来，她于九月十四日出现类似流感征状，并于九月十六日到指定流感诊所求诊。化验显示其呼吸道样本对人类猪型流感病毒呈阳性反应。今日的进一步测试结果显示，该株病毒对特敏福含抗药性。该名女子在提供样本前并没有服用特敏福。

上述女子已经康复。调查结果显示，她的五名家人均没有出现类似流感征状，而她所就读的学校近期亦没有出现流感病类爆发。发言人表示，香港会向世界卫生组织报告这宗个案。

发言人重申，香港对监察流感药物抗药性有一个紧密的监察系统。港府会与世界卫生组织和海外卫生当局保持紧密联系，密切监察甲型流感病毒出现抗药性的全球发展。