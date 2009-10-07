<NOSCRIPT><A HREF="http://allyes.eastday.com/main/adfclick?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday"><IMG SRC="http://allyes.eastday.com/main/adfshow?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday" WIDTH=468 HEIGHT=60 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

东方网10月22日消息：据台湾流行疫情指挥中心22日公布，台湾地区新增1例甲型H1N1流感死亡病例。

据悉，死者是一名台北县39岁女性，至此台湾地区累计甲型H1N1流感死亡病例为26例。甲型H1N1流感住院病例又新增6例，累计达401例，目前还有25例住院。

另据台湾当局“卫生署”疾病管制局局长郭旭崧22日表示，将于11月1日开始甲型H1N1流感疫苗接种工作，希望在年底前完成接种1000万剂的目标。

据悉，台湾地区将于11月1日开放灾民优先接种，11月2日第一线医护人员接种，11月9日婴儿（6个月以上未满1岁）开始接种，此后其他人员陆续开放接种，预计年底前完成全部接种工作。