台湾地区新增1例甲型H1N1流感死亡病例
2009年10月22日 22:11
来源:新华网 作者:陈斌华 应坚 选稿:赵菊玲
东方网10月22日消息：据台湾流行疫情指挥中心22日公布，台湾地区新增1例甲型H1N1流感死亡病例。
据悉，死者是一名台北县39岁女性，至此台湾地区累计甲型H1N1流感死亡病例为26例。甲型H1N1流感住院病例又新增6例，累计达401例，目前还有25例住院。
另据台湾当局“卫生署”疾病管制局局长郭旭崧22日表示，将于11月1日开始甲型H1N1流感疫苗接种工作，希望在年底前完成接种1000万剂的目标。
据悉，台湾地区将于11月1日开放灾民优先接种，11月2日第一线医护人员接种，11月9日婴儿（6个月以上未满1岁）开始接种，此后其他人员陆续开放接种，预计年底前完成全部接种工作。
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