台湾嘉义今日上午发生4.6级地震
2009年10月22日 13:44
来源:中国台湾网 作者:高大林 选稿:王逾婷
东方网10月22日消息： 据台湾“中央社”报道，嘉义地区今天上午11时36分发生4.6级地震，嘉义六脚、台南善化震度各为3级，属于浅层、小区域地震。巧合的是，今天是嘉义“10·22”地震10周年，当时造成7栋房屋倒塌。
根据台湾气象部门地震报告，这起地震震中是在北纬23.36度、东经120.38度，也就是在嘉义市地震站南偏西方15.9公里处，震源深度10.9公里，属于浅层地震。
台湾各地最大震度分别是：嘉义六脚、台南善化、佳里、新化、东山、七股各为3级；嘉义市、云林四湖、台南市2级。目前并无灾情传出。10年前的今天，嘉义地区发生6.4级地震，造成7栋房屋全毁。
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