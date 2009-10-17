澳门终审法院裁定香港置地在澳商标注册无效

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东方网10月22日消息： 据香港中通社报道，澳门终审法院21日作出裁定，香港置地在澳门的商标注册无效。

香港置地于2006年获准在澳门注册商标，但早于1997年取得商标注册的澳门置地广场期间曾提出声明异议，并于2007年开始提出司法上诉，认为经济局接纳香港置地的商标注册，违反澳门工业产权法，但经过两审均被驳回。

终审法院指出，香港置地具有识别效力的是“置地”，与澳门置地广场一样，澳门一般消费者如不细心，有可能会将两者混淆，因此裁定澳门置地广场胜诉。

香港置地是怡和集团属下的地产公司，在香港中环商业区拥有多座物业。1994年以前曾在香港联合交易所上市，其后把上市地位转往伦敦及新加坡。