澳门控烟法12月交立法会审议 倡增加3倍烟草税

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东方网10月22日消息：据澳门日报报道，澳门行政会发言人唐志坚表示，行政会基本完成修订吸烟的预防及限制制度法案的讨论，稍后将进一步检视条文，以及听取相关执行部门的意见，预计法案最迟可于今年12月上旬交到立法会审议。

自2006年世界卫生组织的《烟草控制框架公约》适澳后，卫生局着手修订《吸烟的预防及限制制度》法律，并于2007年就“烟草控制修订法律咨询文本”公开咨询。当时的修订内容包括扩大禁烟范围至所有室内公众场所，限制烟草广告、赞助等商业行为，以及增加烟草税等。

特区政府曾承诺于去年底提交修改后的“控烟法”和烟草税法案等一揽子控烟措施，最后延至今年5月始向立法会引介《修改〈消费税规章〉的附表》法案，建议增加3倍烟草税，法案最后获立法会以紧急程序通过；而“控烟法”的修改，于当时则处于最后的技术性审议阶段。

唐志坚21日表示，行政会已基本完成修订吸烟的预防及限制制度法案(“控烟法”)的讨论，稍后将进一步检视当中条文及听取执行部门，包括卫生局、司法警察局及民政总署等意见，预计法案最迟可于今年12月上旬交到立法会审议。