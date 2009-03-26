氹仔涉欧文龙案批地撤销 行贿商人林伟仍被通缉

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东方网10月22日消息： 据澳门日报报道，再有涉及澳门前运输工务司司长欧文龙贪污案的土地批给合同被撤销。位于氹仔永诚街一幅2720平方米原工厂用地的转让及改为商住发展项目合同，被行政长官宣告无效。

《政府公报》21日刊登了第47／2009号运输工务司司长批示，表示鉴于终审法院的第53／2008号合议庭普通刑事案已证实一幅以租赁制度批出，面积2732平方米，经重新测量后修正为2720平方米，位于氹仔岛永诚街，称为氹仔新城市中心14地段的土地的修改及以有偿方式转让批给所衍生权利的程序涉及前运输工务司司长一项受贿作不法行为的犯罪。因此，特区政府行使职权，宣告有关的土地批给无效。

涉案土地早于1991年批出，原兴建四层高工业大厦。至2006年，当时的运输工务司司长欧文龙批准原发展商转让土地予富权国际置业投资公司，在增加245-万多元溢价金下，改为发展36层高的商住楼宇，欧文龙从中收取200万元贿款。涉嫌行贿的商人林伟仍被通缉。