澳门综合消费物价指数下跌 学者料年底通胀重临

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东方网10月22日消息：据澳门日报报道，澳门统计局公布，9月综合消费物价指数较去年同月跌1.03%，主要因特区政府增加新学年非高等教育的学费津贴，令教育价格指数跌18.99%；“交通”和“住屋及燃料”价格分别跌4.91%及3.01%。

这是5年多以来首现通缩，上次录得通缩已是2004年5月。学者分析，国际油价最新重上80美元，料只维持短暂通缩，今年底到明年初通胀将重临。

第三季综合消费物价指数较去年同季跌0.15%；按季微升0.05%。

9月综合消费物价指数下跌，主要因教育价格、汽油和石油气价格回落，以及屋租下调。另一方面，男女装成衣、鲜鱼及海产价格上升，导致“衣履”和“食物及非酒精饮品”价格指数分别上升4.83%和3.73%。

有学者认为，9月通缩主要因政策补贴，此外是油价下滑。去年9月，国际油价高达130美元，低位90美元。目前油价已回升至80美元，是今年2月33美元的逾一倍，短期会维持升势，相信到今年底及明年2月，油价波动将令通胀重临。

另一方面，美元弱势引发部分物价下滑，非美元计价新货品则会向上调，令输澳产品价格有上调压力。加上环球经济渐渐走出谷底，相信通缩情况不会延续很长时间。

9月综合消费物价指数按月跌0.98%，跌幅最显著为教育；衣履和交通价格指数分别跌2.30%及1.55%，主要是女装成衣季末促销、汽油价格下调，以及机票售价在暑假后回落所致。另一方面，“杂项商品及服务”和“食物及非酒精饮品”价格指数分别上升0.53%及0.38%。此外，甲类及乙类消费物价指数按月分别跌1.08%和0.91%。