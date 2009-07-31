王毅八个字回应“胡马会”：水到渠成顺其自然

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东方网10月22日消息：中共中央台办、国务院台办主任王毅昨天被记者问及如何看待“胡马会”时，以八个字回应：水到渠成，顺其自然。

“澳台关系十周年研讨会”21日在澳门举行，王毅出席并致辞。澳门特区行政长官何厚铧、中联办主任白志健、中国侨联副主席乔卫、台湾新党主席郁慕明等担任主礼嘉宾，近一百五十位两岸四地专家学者受邀与会。

王毅致词时表示，两岸协商形成制度化安排，达成一系列有利两岸经济、民生福祉的协议。两岸实现全面直接双向“三通”，各领域交往不断取得实质性成果。但他也指出，两岸关系的进程仍然面临“台独”分裂势力的各种阻碍，未来前进的道路上还将遇到各种挑战，也需要逐步探索破解政治分歧等各种难题。但是，两岸关系在和平发展轨道上的前进之势已不可阻挡，更不容逆转。

在正式名称仍待敲定的ECFA问题上，王毅说，“我们将扩大和深化两岸经济合作，推动商签两岸经济合作框架协议，实现两岸经济关系的正常化、机制化和制度化。”

至于备受关注的“胡马会”是否可能举行，王毅面对凤凰卫视采访时表示，“我就说八个字，‘水到渠成，顺其自然。’”

自去年5月以来，两岸关系和平发展成为潮流。上周六，马英九接任中国国民党主席一职后接受路透社专访时，被问到会否以党主席身份与中共中央总书记胡锦涛会面时，表示“不排除这个可能性，但目前没有时间表”。