传香港豪宅按揭将收紧至六成 避免炒风日趋剧烈[图]
2009年10月22日 09:10
来源:中国新闻网 选稿:王逾婷
市场传金管局对2000万以上豪宅按揭成数由70%收紧至60%。（图片来源：大公报）
东方网10月22日消息：据香港《大公报》报道，外围热资持续流入，股市已重返一年高位，而香港楼价也势如破竹，天汇创下全球最贵的7.1万元的呎价，已触发市场对资产泡沫的忧虑。有报道指香港金管局考虑收紧豪宅按揭成数，由原来的70%缩减至60%，发言人对有关传闻拒作评论。
有银行表示有关建议未有咨询业界意见，而有发展商称对楼市影响有限。
继金管局早前罕见去信银行公会，表示高度关注按揭息低的情况后，有关单位本周一再与汇丰、恒生及中银香港等5大银行高层见面，与金管局新任总裁陈德霖及副总裁蔡耀君等，就物业按揭市场交流意见。
有报道指出，有关单位正考虑规定楼价2000万元以上豪宅，最高按揭成数由目前70%降至60%，避免高价楼炒风日趋剧烈。市场人士指出，基于银行早前对物业估价时，已采取保守的策略，估价不足便降低按揭成数，故业界普遍接纳有关建议。
中信嘉华银行高级副总裁刘月屏昨日说，降低豪宅物业按揭成数的建议，并无向业界进行全面的咨询，相信一旦落实有关措施，将对批核按揭较进取的银行构成负面影响。她补充说，中信嘉华的按揭客户，获批出的成数一般以60%为主，而对价值达1000万以上物业，更会进行两次估值，同时详细评估客户的收入、信贷状况、资产及还款能力等数据，因此收紧按揭成数对此影响不大。
另外，刘月屏透露该行早前已完成压力测试，包括评估失业率上升、客户坏帐及贷款质素改变时，对银行的资产负债的影响，而金管局对该行的风险管理水平感到满意。
嘉华国际营业及市场策划副董事陈玉成认为，由于大部分豪宅买家有充裕资金，不需要承造按揭贷款，部分也可能透过银行名义进行银行融资买楼，故即使金管局落实收紧豪宅按揭成数，对豪宅市场影响有限。
对于豪宅市场炒风炽热的情况，陈玉成并不认同有关说法，因为只是个别楼盘出现较高的成交价，并非整体楼价显著上扬。他续称，豪宅买家普遍属于专业人士，入市前会咨询顾问意见，因此投资前已经过审慎的评估。就整体市场而言，并未见出现楼市泡沫，以中价住宅为例，数据统计显示买家供楼开支占收入比重介乎30%至35%，比例为近20年以来最低水平，反映楼市依然属于健康水平。
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