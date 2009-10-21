港金管局提早“拆弹” 协助置业者锁定息率风险

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东方网10月22日消息：据香港《文汇报》报道，当环球金融市场开始稳定，全球各地央行正筹备退市，部分地区已率先加息，香港楼市被热钱炒到沸腾，香港金管局多次提醒置业人士要留意目前低息环境可能逆转的风险。

继为豪宅降温后，有关单位21日再出招，考虑取消投资物业的按保计划，又为日后的加息潮提早“拆弹”，透过旗下按揭证券公司，推出1至10年期定息按揭，年息低至1.25厘起，以助置业者及早锁定息率风险。地产代理的调查指出，逾30%的受访者愿意选用定息产品，中原按揭的调查显示，82%受访者认为香港1年内将会加息。

据公布，按证公司伙拍10间银行，推出1年至10年期定息按揭产品，息率为介乎1.25厘至3.78厘，而定息期过后的利率，置业者可选按证公司当时订定的固定利率去锁定另一定息年期，或以现时浮息水平，该公司的最优惠利率(P，现时为5.25厘)减3厘计算。是项定息按揭产品的申请期由10月27日起至12月31日结束，有关贷款需于明年2月28日或之前提取。

由于按证公司的1年期定息按揭的息率仅1.25厘，较目前市面上惯常使用P按还低，有市场人士质疑此举是与银行“抢食”，并可能助长楼市炒风。按证公司总裁刘怡翔21日表示，目前银行提供的H按不足1厘，加上该公司的计划由1年至10年期各有不同息率，此举主要为推动香港置业人士多考虑使用定息产品，并非抢客。

同时，这次计划只适用于自住物业，并指提供长年期的定息产品，可令置业人士的供款金额不变及提早有所预算，而银行方面可减少一旦息口回升，可能引发的按揭贷款拖欠潮。

刘怡翔续称，该公司的定息计划已有11年历史，今年3月份也推出新定息计划，与施政报告无关，也非推出新产品。他指推出新计划，主要因为香港选用定按产品的置业人士并不多，加上近期融资市场较为平静，因此公司在取得长线资金后决定以较吸引的息率推出定息产品。至于会否延长产品的申请期限，则要视乎市场的反应以及资金的调配情况。

对于有报道指，按证公司可能取消向非自住物业提供按揭保险计划，刘怡翔承认正进行有关检讨，当有结果时会尽快向外公布。他指，历年来申请按证公司按揭产品的6.5万名用家中，平均借贷额约200万元，拖欠比率为0.03%，低于市场0.05%水平。他又指，暂无意上调2000万元物业的按保上限。目前按证公司的按保计划中，自住物业95%按保的楼价上限为800万元，90%或以下则为2000万元。