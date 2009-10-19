台湾教育竞争激烈达病态 补习班逼学童吞火练胆[图]

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图片说明：台南市多名家长指控麦得国际心智研究机构以“吞火”等课程施教，声称可启发孩童心智、培养自信。图片来源：联合报

东方网10月22日消息：台湾《中国时报》今日在头版头条报道，台湾数十精英家庭为激励下一代，半年花三十万元(新台币，下同)，将子女送进军事化训练补习班，入门第一课竟是吞火学勇气，家长还在场拍手叫好，后来发现不对，二十一日集体站出来举发。

台湾教育竞争激烈已达病态程度？数十位医生、老师、公务人员等中上家庭，为激发小孩潜能达到资优程度，竟花费数十万元，将小孩送去未立案的补习班接受体罚等军事化教育。

台南市议员蔡旺全和十多位家长指控，根据市府资料，位于仁和路的“麦得国际心智研究机构”，登记的是麦得企业管理顾问社，并不是立案的补习班；但最近一两年，该机构以曾经上过电视的催眠课程为号召，强调“照相记忆法”和“心智训练”的军事化训练，吸引了数十位家长为孩子报名。

一位医生现身说法，会让孩子参加这种训练，说起来他们自己也觉得很惭愧。他们十之八九都是医生、老师和公务人员的家庭，每半年至少得花费三十万元，单独接受心理辅导，两小时要六千元的谘商费，每个家长的共同想法，都是望子成龙、望女成凤，希望自己小孩能激发潜能成为资优生，所以才会上当。

这场控诉记者会在台南市议会举行时，家长放映他们拍摄的录像带，自称是催眠大师的李宁，授课的入门是要六到十多岁的儿童，不分性别学吞火把，李宁带动高喊“所向无敌”，学童呼应回喊“勇者无惧”，然后就真的把火吞灭。

画面放映结束，立刻有家长哭泣，说他的小孩，就是因为吞火，嘴巴被烫伤，但当时因为钱已经缴了，不知自己怎么没有立即发现可疑，加上补习班会威胁小孩，所以他们在补习班被体罚的事，回家都不敢向家长讲。

麦得的上课方式，都是利用寒暑假采四天三夜、七天八夜教化方式居多，所以家长根本无法立刻看出自己子女遭受虐待。一位家长出示初中女儿亲自写的感想，说上课如果没照规定，经常罚起立蹲下一千下，洗冷水澡三分钟、交互蹲跳、用棍子打、冷潮热讽等军事化管理。

台南市建设处表示，麦得根本不是补习班，看起来就是诈骗集团，将联合各单位依法究办、连续处罚。麦得心智研究机构昨天则不愿意对家长的指控回应，公司小姐面对大批查询媒体，一再强调联系不到老板，他们不能替公司发言。