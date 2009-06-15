港商疯狂沉迷网络赌博 半年来已输掉近百万[图]

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图片说明：网络“真人百家乐”赌博就是将传统的百家乐赌博方式与网络结合，参与者只需网上登记，就可以天南地北参与网络赌博。（图片来源：文汇报）

东方网10月22日消息：据香港《文汇报》报道，互联网为人类生活带来便利，也令不少人沉溺和迷失。港商高桦(化名)沉迷于玩“真人百家乐”网络赌博有一段日子，半年来已输掉近百万元仍不知觉醒。

“真人百家乐”就是将传统的百家乐赌博方式与网络结合，参与者只需完成简单的网上登记，就可以天南地北参与网络赌博。据了解，参与者大都是像高桦这类港、台的个体老板，也有部分是国企高管以及公务员。他们年龄大多在30岁以上，有一定的社会地位，但对计算机网络不甚了解，很多人沉溺其中至不能自拔。

有业内人士指，珠三角以至每年经网络赌博流向境外的赌资是一个无人能够准确估算的天文数字。

高桦一声不吭地坐在桌子前抽着闷烟，任凭太太王女士在他耳边咆哮。只有在王女士怒不可遏的时候，他才慢慢地用广东腔回一句，“不可能是骗人的，我在网上都用摄像头看得很清楚，绝对没有做假。再说，我也赢过啊，你怎么解释？”

“你赢过？不给你点甜头怎么可能钓上你这个大乌贼？”王女士气得七孔生烟。她说，丈夫沉迷网络赌博已有时日了，“起初我告诫他，这些网上的东西太多假的了，叫他别相信，他总是说，只是看看，玩也就玩个百八十块的，就当生意场上的牌局消遣了。”

王女士说，万想不到在金融海啸袭击下，丈夫的印刷工厂濒临倒闭，她准备将为女儿积攒的106万的存款单取现周转一下，却发现存单只剩下了8万元。经查询，存单由今年初到7月前几乎每月都有10万取现纪录，最高时甚至达到20万。

几经追问，高先生终承认，年初经朋友介绍进入了一个网络百家乐赌博游戏，并开通了账户，经常在妻子不在时在网上进行豪赌，虽然半年内或多或少也有几万元斩获，但总体是输多赢少，因此半年来，这近百万元的存款就这样蒸发掉了。

“我看得很清楚，开盘时荷官身后的电视都在直播当天的电视节目，我都核实过确实是同步的。”高先生不理会妻子的咆哮，转向记者解释。

高桦参与的网络赌博叫真人百家乐，是庄家在隐蔽地点利用网络搭建的虚拟赌博平台，玩家登入后，根据要求创建个人账户，然后透过网络银行兑换虚拟筹码。为向参与者展示赌博的真实性，网站的公共视频上除了赌博的牌桌以及荷官外，荷官身后还放置一部正在播放着某一频道的电视机，“如果你不相信这是直播现场的话，你可以看一下电视机上的节目是不是和你电视机上的节目同步。”

有业内人士指出，内地一直禁赌，近年更严打实体赌场，及连番收紧赴澳门的签注，但却催生了更加隐蔽的网络赌博。这无疑为好赌之徒提供了极大的便利，“参赌者无论何时何地，只要能够登入网站，就可以在他人难以察觉的情况下豪赌一番。”

该业内人士估计，每年经网络赌博流向境外的资金可能是一个无人说得出的天文数字，网络赌博在内地的炽热程度可见一斑。