亚姐决赛服装曝光 透视装太性感佳丽怕走光[图]

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图片说明：3号李紫君和14号何卿虽同穿上性感闪烁舞衣，但前者的开胸设计较抢眼。（图片来源：星岛日报）

东方网10月22日消息：据香港《星岛日报》报道，21日2009亚洲小姐竞选19位候选佳丽现身亚视总台作宣传，部分佳丽更穿上准决赛晚的服装及舞衣，一如以往都非常性感。但随之而来就是走光问题，2号王希瑶更率先失手露出隐形胸围，她说：“有戴总好过无戴吧！”

本届亚姐大会形象总监由何国钲担任，佳丽们身上的服装都由他一手包办。2号王希瑶、16号王津津及18号刘伊心穿着的，正是准决赛晚的服装之一。这批晚装以不同动物斑纹为题，下身薄纱透视，上身就DeepV或低胸。据知当晚佳丽们会穿上此服装后，身后就有风机“起势吹”，让底下的比坚尼款式裤仔显露出来。

性感就自然易走光，21日2号王希瑶就率先失手，不慎露出隐形胸围。谈到服装非常性感，她说：“都可以，不过已经做足安全措施。”提到她已露出隐形胸围，她说：“有戴总好过无戴，我相信设计师的专业。(有无想过如此性感？)惊喜啰！”而18号刘伊心表示，见自己穿得性感又健康也感到开心。问到准决赛晚服装性感，可会加紧按摩胸部？她说：“会啊！每一天要按10分钟！”

此外，3号林紫君身上的开胸连身裙，竟然是的当晚的舞衣之一。她坦言虽然已做足安全措施，但仍有点担心会走光。问到试穿后第一个感觉是怎样，可感到抗拒？她说：“好闪啰！七彩缤纷。(但现在大家的焦点都集中看胸前呢！)每位佳丽到时都会这样穿。(会否要求何国钲修改一下，别要哪么性感？)我要尊重设计师的设计。”