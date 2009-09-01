港一医生摸少女胸被控非礼 律师称只是意外[图]

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图片说明：屯门医院急症室医生罗仲康非礼15岁女病人罪成候惩。图片来源：文汇报

东方网10月22日消息：据香港文汇报报道，屯门医院急症室26岁医生罗仲康，为15岁患肠胃炎女病人诊症时，掀起对方的连身裙和胸罩，用手指按其胸部，其中2次触及乳头。案件经过审讯后，罗昨被裁定一项非礼罪成立。裁判官黄汝荣对被告及其家人深表惋惜，下令将被告还柙至11月6日，待取得被告的社会服务令报告以及事主的心理评估报告才判刑。

不过，黄官续称，本案案情十分严重，被告除破坏诚信，案中事主仅得15岁，被告经过审讯后被定罪，完全不觉他有悔意，表明判处社会服务令的可能性不高。

法官：供词牵强不接纳

黄官在裁决时表示，被告在会面纪录和庭上的供词，内容格格不入且极度牵强，如在会面纪录中称：“我不认识事主，但我对她有印象”，明显地反映被告是针对事主的诊治经过作解释，故法庭不接纳其口供。

黄官认为，各控方证人诚实可靠，根据各人证供，排除了被告意外触摸到事主胸部或被告遭诬告的可能性，故被告在未得事主同意下拉起她的胸罩，触摸她的胸部和乳头，已构成非礼罪，并非正常行医的一部分。

辩方求情时表示，被告现年26岁，月入5.5万元；父亲任职巴士司机，每月给1万元家用；被告罪成对他及其家人均有影响。他已考获爱丁堡大学的2份院士试，原计划明年完成考试后，便可正式成为院士，事件对他的前途造成很大阻碍，除面对法庭惩罚，更面临医学院停牌处罚，复牌相当困难，并在留有案底后，很难再申请良好品格证书担任医生工作。

辩方：良好背景堪同情

辩方大律师续称，被告勤奋，属阳光青年，热心长跑和公益事务，当年以3优2良的高考成绩进入中文大学医学院；他虽未至于前途尽毁，但无论他罪有应得或自作孽，都值得同情，希望法庭考虑被告有良好背景，今次只属“一场意外”，给予机会先取社会服务令报告。

控方案情指出，15岁女事主于今年2月10日因肠胃炎，独自到屯门医院急症室求诊，被告在诊症室问诊后，便叫她睡在床上检查腹部，并掀起事主的连身裙和胸罩，用手指按她的胸部，其中2次触及乳头。