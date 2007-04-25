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李兆基不认同豪宅现炒风：买家钱多得没地方放[图]

2009年10月22日 08:49

来源:新华网 选稿:王逾婷

李兆基。图片来源：大公报

　　东方网10月22日消息：据香港大公报报道，对于有报道称，为遏止豪宅炒风，金管局可能收紧二千万以上豪宅的按揭成数，由最高七成降低至六成。恒基地产主席李兆基表示，豪宅买家“大把钱，多到无位放”，根本不需向银行借钱，故此即使推新措施亦不会打击豪宅市场。他说，天价豪宅每座只有一两个单位，供应有限，不认为豪宅市场出现炒风。

　　有指中价楼的供应不够，李兆基并不认同。他指出，香港于新界西北及东北地区有很多供应，“不用担忧无货”。他透露，恒地位于乌溪沙的落禾沙住宅项目，政府已开出补地价条件，约九十至一百亿元。他表示，由于金额太大，因此要待董事局开会后再作决定，但需于一个月内回覆。

　　他预期，有关项目可兴建的单位达三千伙，而集团于洪水桥、粉岭等亦持有很多土地，可提供一万伙单位，加上其它发展商的供应，中价楼供应不是问题。但他说，政府的审批缓慢，希望政府加快审批。

　　天汇以天价成交，引起外界质疑真假。四叔昨日说，天价不会假，“自己不会讲假话”。他表示，内地富豪“买心头好”，不着重价钱。至于有立法会议员指天汇的楼层编排误导消费者，四叔指出，“天汇”的楼层编排只为迎合顾客心理。