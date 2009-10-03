台湾将为第四次陈江会维安工作成立项目小组[图]

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资料图片：4月26日上午，海峡两岸关系协会会长陈云林与海峡交流基金会董事长江丙坤在南京举行会谈。这是两会恢复协商后领导人第三次会谈。新华社记者 韩瑜庆摄

有关第四次陈江会谈维安工作，台湾当局“内政部”负责人江宜桦21日表示，会成立项目小组，检讨过去处理经验，让会谈平顺进行。

据“中央社”报道，第四次陈江会年底在台中举行，江宜桦说，希望心平气和看待两岸交流，只要民众不诉诸暴力，当局绝对不会随便动用警力，会保障采访自由。

江宜桦并说，有时候警察勤务很重，警察心里紧张，造成动作过于激烈，但越是政治性的场合越要小心，会督促警察加强与群众互动、沟通技巧，相关维安工作会做得比以前更好。