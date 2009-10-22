马英九首次主持国民党中常会 清廉改革态度坚定

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东方网10月22日消息：据台湾《联合报》报道，马英九兼任国民党主席后，大动作祭党纪，砍掉两位中常委，“马式革新”昨天在中常会遭到挑战。面对中常委反弹，马英九态度坚定表示，清廉改革列车会一直走下去。

报道称，国民党中常委侯彩凤意有所指地说：“打小孩给人家看，不必打到流血流滴嘛（闽南语）！”中常委陈钉云在场外呛声“送礼是历史共业”，面对中常委反弹，马英九态度坚定表示，清廉改革列车会一直走下去。调查中常委选举送礼只是第一步。他强调，距离年底选战仅40多天，倘若国民党无法展现改革新形象，“我们选情不会好”。

马英九兼任国民党主席后，昨天首度主持中常会，首先讨论的议题就是中常委选举查贿事宜。考纪会主委阮刚猛报告完考纪会处理经过，马英九肯定考纪会，随后就问所有中常委：“有没有意见？”一片沈寂，没人发言。马第二次问：“有没有意见？”停顿了五秒，邱毅举手发言。

邱毅说，遭党纪开铡的杨吉雄、江达隆只算“小咖（（小角色）”，不办请客、换票联盟等“大咖（大角色）”，外界会质疑“办小不办大。”赖素如说，考纪会没有公权力，不能约谈、搜索、收押，查贿有困难。赖素如讲完，马英九问坐在一旁的阮刚猛：“如果要继续查该怎么做？”阮解释，除了杨江两人罪证确凿，其它案例都没有直接证据证明当选的中常委与送礼者是同一个人。马英九裁示“要查就要查得清清楚楚。”（芮文辉）