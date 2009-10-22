台当局能源税遭质疑 马英九要求谨慎发布政策

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东方网10月22日消息：据台湾《联合报》报道，台当局行政机构能源税政策遭质疑是“朝令夕改、政策反复”，马英九昨天下达“封口令”，强调，“政策法案”定案前，台当局行政机构不得轻易对外发布，并要求台当局行政机构今召开会议时，列入议案讨论，“一定要让各部门了解”。报道称，开征能源税显然让马英九很在意，前天一早马英九办公室即对台当局行政机构表达关切，台当局行政机构立即将马英九办公室的关切转给台财政主管部门负责人李述德。

中国台湾网10月22日消息 据台湾《联合报》报道，台当局行政机构能源税政策遭质疑是“朝令夕改、政策反复”，马英九昨天下达“封口令”，强调，“政策法案”定案前，台当局行政机构不得轻易对外发布，并要求台当局行政机构今召开会议时，列入议案讨论，“一定要让各部门了解”。

报道称，开征能源税显然让马英九很在意，前天一早马英九办公室即对台当局行政机构表达关切，台当局行政机构立即将马英九办公室的关切转给台财政主管部门负责人李述德。李述德马上邀集幕僚拟定响应新闻稿。台当局行政机构负责人吴敦义更第一时间在台“立法院”不断澄清“能源税没有时间表”。

马英九裁示，台当局行政机构“政策法案”，决策形成过程中不能轻易对外发布，尤其敏感度较高政策，一定要在完成意见整合后，甚至透过党政沟通平台跟党团事前沟通。

马英九也要求台当局行政机构秘书长林中森，希望此案纳入该机构会议案，让各部门了解，政策在提出之前要作好整合工作，才能强化社会与台“立法院”的支持。