台商利用广西贴近中国—东盟自贸区
2009年10月21日 23:27
来源:中国新闻网 作者:蒋雪林 选稿:赵菊玲
东方网10月21日消息：二十一日晚，一百多名台商纷纷抢着要和广西壮族自治区主席马飚做朋友。他们目的很简单，利用广西作为对东盟开放的前沿窗口，进入东盟市场。
马飚也乐意为台商服务。他说，二十日开幕的第六届中国—东盟博览会，有三百多位台商参会，“我本想和大家一起聚聚，但有些朋友已先期离开南宁，今晚我要好好和仍在南宁的一百多位台商好好沟通，为他们寻找商机，为已经在广西投资的台商好好解决一些实际问题。”
马飚说，第六届中国—东盟博览会在自贸区将要建成，及国际金融危机两大背景下召开，相信会议将产生深远影响。博览会期间投资推介和各种论坛八十多个。举办了中国—东盟海关论坛，通过了《南宁倡议》。中国和东盟间将加快贸易便利化进程。
他说，为促进桂台经贸交流合作，广西组织相关部门研究制定了《关于支持台资企业发展的若干政策措施》，广西“惠台政策”充分吸收了全国各省区市的做法和经验，是最全和最优惠的。希望台湾的朋友通过广西对东盟开放的前沿窗口，进入东盟市场。
台湾东巨集团董事长林东龙表示，第二次来到南宁，发展广西商机不少，他相信台湾未来将有越来越多的企业在广西扎根。利用广西作为对东盟开放前沿的窗口，寻找在中国—东盟自由贸易区中的商机。
马飚介绍。目前台湾在大陆西部投资的排位中，广西已跃升第一位。
- 台商投资海西步伐加快 前3季度实际投资增近2成 2009年10月21日 01:49
- 京台高速大陆段大都通车 台商或兴建最后一公里 2009年9月23日 11:14
- 黄茂雄:江西正成为台商投资的福地 2009年9月22日 01:02
- 台商投资新趋势:积极结合大陆资源赚全世界的钱 2009年9月21日 09:45
- 新一轮的台商布局大陆启动 最偏爱上海、昆山 2009年9月21日 08:47