台商利用广西贴近中国—东盟自贸区

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东方网10月21日消息：二十一日晚，一百多名台商纷纷抢着要和广西壮族自治区主席马飚做朋友。他们目的很简单，利用广西作为对东盟开放的前沿窗口，进入东盟市场。

马飚也乐意为台商服务。他说，二十日开幕的第六届中国—东盟博览会，有三百多位台商参会，“我本想和大家一起聚聚，但有些朋友已先期离开南宁，今晚我要好好和仍在南宁的一百多位台商好好沟通，为他们寻找商机，为已经在广西投资的台商好好解决一些实际问题。”

马飚说，第六届中国—东盟博览会在自贸区将要建成，及国际金融危机两大背景下召开，相信会议将产生深远影响。博览会期间投资推介和各种论坛八十多个。举办了中国—东盟海关论坛，通过了《南宁倡议》。中国和东盟间将加快贸易便利化进程。

他说，为促进桂台经贸交流合作，广西组织相关部门研究制定了《关于支持台资企业发展的若干政策措施》，广西“惠台政策”充分吸收了全国各省区市的做法和经验，是最全和最优惠的。希望台湾的朋友通过广西对东盟开放的前沿窗口，进入东盟市场。

台湾东巨集团董事长林东龙表示，第二次来到南宁，发展广西商机不少，他相信台湾未来将有越来越多的企业在广西扎根。利用广西作为对东盟开放前沿的窗口，寻找在中国—东盟自由贸易区中的商机。

马飚介绍。目前台湾在大陆西部投资的排位中，广西已跃升第一位。