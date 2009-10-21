谢启大：大陆发展观光休闲农业可借鉴台湾经验

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东方网10月21日消息：正在贵阳举行的“2009筑台两地观光休闲农业研讨暨项目推介会”上，台湾知名人士谢启大说，台湾的观光休闲农业发展至今，虽已世界领先，但也走过许多“弯路”，积累了不少可供参考借鉴的经验。

“今年的‘八八风灾’重创台湾，而其间发生的许多次土石流都是在观光休闲景区。在开发中，必须注意保护好生态环境。”谢启大在接受新华社记者采访时认为，如今大陆的一些西部省份要发展观光休闲农业，要从别人所犯的错误中吸取教训，树立环保的、可持续发展的理念。

谢启大建议，台湾一些好的经验大陆同样可以借鉴，比如精致服务、个性化包装、低价策略等。“要让游客真正融入乡村生活中去，而不只是欣赏“风景图片”；要让乡民以家乡为荣，热爱家乡的民风和原貌，既挣钱，又不破坏生态，这样才能让农民从观光休闲农业发展中真正得到实惠。

贵阳市委副书记李涛说，台湾观光休闲农业发展历史悠久，积累了宝贵经验，为大陆探索农村发展有效路径提供了借鉴。作为大陆西部的一个省会城市，贵阳希望借鉴台湾休闲农业发展的经验，搭建两地交流互动、共商合作的新平台，实现互利双赢。

据贵阳市旅游局副局长葛宇菁介绍，截至2008年，贵阳市乡村旅游共吸纳农村劳动力转移就业1.8万多人，间接就业人员3.9万多人。