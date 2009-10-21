港媒访台团返港 规模堪称港台媒体交流之最

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东方网10月21日消息：香港媒体台湾参访团二十一日结束为期十天的访台行程返港。此次访问团规模之大，堪称港台媒体交流之最。

身为参访团团长的香港《文汇报》董事长、社长王树成认为，此访成果丰硕，收获有三。其一，通过对台湾十余间媒体的参访，港台媒体有机会充分交流、沟通，对未来进一步合作有了更多思考并取得一些意向，也为在新形势下共同应对新挑战、携手发展创造了条件；其二，参访团对台湾社会、文化生态有了更多真切的了解；其三，参访团对台湾风土人情留下深刻印象，对中华文化在台湾的传承及其特点有了更多认识和感受。

参访团由九间香港及中央驻港媒体成员二十人组成，包括香港文汇报、大公报、商报、紫荆杂志和人民日报香港工作处、中新社香港分社、中国广播电视香港记者站、中国国际广播电台香港记者站、中国日报香港版。从本月十二日抵台开始，参访团马不停蹄，先后拜会并参观了中时集团、联合报、中广公司、东森电视台、远见杂志、中央社、商业周刊、中华日报、Kiss Radio电台等台湾各类媒体，行程跨越台北、高雄等岛内十一县市。

其间，港台媒体在交流中均积极呼吁两岸能尽早实现媒体驻点常态化。