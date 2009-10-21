马英九主持首次中常会宣示改革

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东方网10月21日消息：据台“中央社”报道，中国国民党主席马英九21日主持上任后首次中常会，他将党政关系定位为“党优政强”，并宣示将“打造优质的国民党与强有力的政府”，让人民感受到国民党是行动政党，具改革决心。

马英九下午主持中常会，逐一颁发国民党副主席与中常委证书。值得注意的是，马英九调整指定中常委，分别是“行政院”秘书长林中森、“行政院经济建设委员会”主委蔡勋雄、“行政院客家委员会”主委黄玉振、“行政院公共工程委员会”主委范良锈与新竹市长林政则。

前国民党主席吴伯雄9月中旬才跟吴敦义沟通，指定林中森、蔡勋雄、“经济部长”施颜祥、“财政部长”李述德、“交通部长”毛治国担任国民党中常委。马英九接任主席后，指定中常委异动了其中3人。

马英九致词指出，17日国民党第18次全会的结束，是全速推动改革的开始。他提出3点宣示：第一，国民党要成为一个优质的政党，须具有正派、清廉、爱民、讲道义、重感情、重纪律的特色，这是国民党不变的目标。

第二，党政关系须积极强化，定位为“党优政强”，就是“优质的政党与强有力的政府”。

第三，9月“行政院”改组后定位为“行动内阁”，国民党也要朝行动政党的方向努力。

马英九说，他参选党主席最强烈的讯息，就是要以更紧密的党政合作，来推动更有效的“国政”运作，打造一个安和乐利的台湾。因此，现在的党政关系定位为“党优政强”。

马英九强调，一定要让各界强烈感受到，国民党是个有反省能力的政党，具有推动改革的决心，更是对人民负责的政党。